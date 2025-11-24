Handball: SG Oberland erlegt Wölfe, TSV Oelsnitz II verliert erneut

In der Regionsklasse haben die beiden obervogtländischen Vertreter unterschiedlich abgeschnitten. Während man sich in Klingenthal und Markneukirchen über ein 38:32 gegen Rodewisch II freut, muss man in Oelsnitz ein 19:30 bei Oberlosa IV verdauen.

In der Regionsklasse der Handballer waren die beiden obervogtländischen Männervertretungen am vergangenen Wochenende aktiv. Die SG Oberland gewann ihr Heimspiel gegen die zweite Mannschaft der Rodewischer Handballwölfe 38:32. Beste Werfer bei den Handballern aus Klingenthal und Markneukirchen waren Livio Reißmann (9 Tore), Anthony Ludwig (6)