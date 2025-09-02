Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Oberes Vogtland
Handball: SG Oberland siegt zum Auftakt auswärts
Von Thomas Gräf
30:23 hieß es am Sonntag bei Fortschritt Mylau-Reichenbach. Nun steht das erste Heimspiel an. Gegner ist der SV 04 Oberlosa IV.

Zum Saisonauftakt in der Handball-Regionsklasse, Staffel West, haben die Männer der SG Oberland am Sonntag ihr Auswärtsspiel bei Fortschritt Mylau-Reichenbach mit 30:23 gewonnen. Zur Pause führten die Oberländer bereits 15:8. Beste Torschützen bei den Gästen waren Livio Reißmann (acht Treffer), Marcel Hahmann (sechs) sowie Tony Hennig und...
