Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Fritz Weidlich von der SG Oberland (links) wirft hier auf das Oelsnitzer Tor. TSV-Akteur Justin Vogt steht dabei Spalier.
Fritz Weidlich von der SG Oberland (links) wirft hier auf das Oelsnitzer Tor. TSV-Akteur Justin Vogt steht dabei Spalier. Bild: Johannes Schmidt
Fritz Weidlich von der SG Oberland (links) wirft hier auf das Oelsnitzer Tor. TSV-Akteur Justin Vogt steht dabei Spalier.
Fritz Weidlich von der SG Oberland (links) wirft hier auf das Oelsnitzer Tor. TSV-Akteur Justin Vogt steht dabei Spalier. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Handball: SG Oberland siegt zweimal deutlich – TSV Oelsnitz kassiert zwei Niederlagen
Von Karl-Heinz Fränkel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Obervogtlandderby der Handball-Regionsklasse ging mit 34:15 ganz klar an die Männer aus Klingenthal und Markneukirchen. Deren Frauen besiegten Burgstädt II mit 38:14.

Zwei Siege haben die Handballer der SG Oberland vergangenes Wochenende eingefahren. Die Männer besiegten in der Regionsklasse zuhause die zweite Mannschaft des TSV Oelsnitz mehr als deutlich mit 34:15. Von Anfang an war man den Gästen in allen Belangen überlegen. Die Oberländer beenden die erste Halbserie auf Platz 4, die TSV-Reserve ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
07:00 Uhr
3 min.
Nach Randale in Chemnitzer Caféhaus: Haftstrafe für Einbrecher
Im Caféhaus „Michaelis“ wurde 2023 eingebrochen.
Zwei Männer hatten sich im Juni 2023 gewaltsam Zutritt zu einem Haus mit Büros und den Lokalen „Di Sopra“ und „Michaelis“ am Düsseldorfer Platz verschafft. Sie konnten gefasst werden.
Jana Peters
17.11.2025
1 min.
Handball: Klarer Sieg für Oberland-Frauen – Zwei Mädels machen insgesamt 20 Tore
Tamino Kühn (HC Einheit Plauen III) wirft hier auf das Tor der SG Oberland. Am Ende stand ein Unentschieden.
Die Frauen siegten deutlich mit 34:18 in Burgstädt, die Männer erreichten gegen Einheit Plauen III ein 25:25.
Thomas Gräf
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
24.11.2025
1 min.
Handball: SG Oberland erlegt Wölfe, TSV Oelsnitz II verliert erneut
Symbolfoto: Pixabay
In der Regionsklasse haben die beiden obervogtländischen Vertreter unterschiedlich abgeschnitten. Während man sich in Klingenthal und Markneukirchen über ein 38:32 gegen Rodewisch II freut, muss man in Oelsnitz ein 19:30 bei Oberlosa IV verdauen.
HV 90 Klingenthal/Karl-Heinz Fränkel
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
Mehr Artikel