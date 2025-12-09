Handball: SG Oberland siegt zweimal deutlich – TSV Oelsnitz kassiert zwei Niederlagen

Das Obervogtlandderby der Handball-Regionsklasse ging mit 34:15 ganz klar an die Männer aus Klingenthal und Markneukirchen. Deren Frauen besiegten Burgstädt II mit 38:14.

Zwei Siege haben die Handballer der SG Oberland vergangenes Wochenende eingefahren. Die Männer besiegten in der Regionsklasse zuhause die zweite Mannschaft des TSV Oelsnitz mehr als deutlich mit 34:15. Von Anfang an war man den Gästen in allen Belangen überlegen. Die Oberländer beenden die erste Halbserie auf Platz 4, die TSV-Reserve ist...