Symbolbild.
Symbolbild. Bild: Pixabay
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: Pixabay
Plauen
Handball: SV 04 Oberlosa muss im Berliner Fuchsbau bestehen
Von Rico Michel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 19. Spieltag der 3. Bundesliga reisen die Vogtländer in die Hauptstadt. Dort sind sie am Samstag allerdings klarer Außenseiter.

Für den SV 04 Oberlosa steht die nächste schwere Auswärtsaufgabe an: Die Schwarz-Gelben gastieren am Samstag beim Tabellendritten der 3. Handball-Liga, der U-23-Vertretung des Deutschen Meisters Füchse Berlin. Anwurf im Sportforum Höhenschönhausen ist bereits um 16 Uhr.
