Handball: SV 04 Oberlosa muss schon wieder in den Norden reisen

Plauen
In der 3. Handball-Liga sind die Plauener am Samstag beim Stralsunder HV zu Gast. Dort gibt es auch ein Duell der „Ballermänner“.
Das zweite Auswärtsspiel in der laufenden Saison der 3. Handball-Bundesliga führt den SV 04 Oberlosa erneut in den hohen Norden. Am Samstagabend gastieren die Oberlosaer beim Stralsunder HV. Anwurf zum Duell des Zweiten gegen den Sechsten in der Vogelsanghalle erfolgt um 18 Uhr.
