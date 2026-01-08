Handball: SV 04 Oberlosa startet beim Aufstiegsfavoriten in die Rückrunde

Am Sonntag beginnen für die Plauener wieder die Punktspiele in der 3. Liga. Dabei gastieren sie in Hildesheim, das im Hinspiel sensationell besiegt wurde.

Nach der Pause über den Jahreswechsel starten die Drittliga-Handballer des SV 04 Oberlosa in die Rückrunde. Die Plauener gastieren am Sonntag beim Aufstiegsfavoriten HC Eintracht Hildesheim. Der Anpfiff in der Hildesheimer Volksbank-Arena ertönt um 17 Uhr. Das erste Heimspiel der Rückrunde steigt für die Oberlosaer am 17. Januar gegen die HSG...