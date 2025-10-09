Handball: SV 04 Oberlosa will in der „Helbig-Hölle“ den dritten Heimsieg

Plauen
Die HSG Ostsee von der Lübecker Bucht gastiert am Samstagabend im Vogtland. Nach drei Niederlagen soll bei den Gastgebern nun wieder ein Sieg her.
Am 8.Spieltag der 3.Handball-Bundesliga steht für den SV 04 Oberlosa ein richtungsweisendes Duell auf dem Spielplan. Die Schwarz-Gelben (9.Platz; 6:8 Punkte) empfangen am Samstagabend um 19 Uhr die HSG Ostsee (11.; 5:9) in der Plauener Kurt-Helbig-Sporthalle.
