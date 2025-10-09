Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Enttäuschte Gesichter wie das von Sebastian Naumann nach Abpfiff gegen Oranienburg soll es diesmal bei Oberlosa nicht geben.
Enttäuschte Gesichter wie das von Sebastian Naumann nach Abpfiff gegen Oranienburg soll es diesmal bei Oberlosa nicht geben. Bild: Oliver Orgs
Enttäuschte Gesichter wie das von Sebastian Naumann nach Abpfiff gegen Oranienburg soll es diesmal bei Oberlosa nicht geben.
Enttäuschte Gesichter wie das von Sebastian Naumann nach Abpfiff gegen Oranienburg soll es diesmal bei Oberlosa nicht geben. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Handball: SV 04 Oberlosa will in der „Helbig-Hölle“ den dritten Heimsieg
Von Rico Michel
Die HSG Ostsee von der Lübecker Bucht gastiert am Samstagabend im Vogtland. Nach drei Niederlagen soll bei den Gastgebern nun wieder ein Sieg her.

Am 8.Spieltag der 3.Handball-Bundesliga steht für den SV 04 Oberlosa ein richtungsweisendes Duell auf dem Spielplan. Die Schwarz-Gelben (9.Platz; 6:8 Punkte) empfangen am Samstagabend um 19 Uhr die HSG Ostsee (11.; 5:9) in der Plauener Kurt-Helbig-Sporthalle.
