Handball: TSV Oelsnitz bei SV 04 Oberlosa III – Ein Spiel zum Vergessen!

Oberes Vogtland
Ohne ihren langzeitverletzten Toptorschützen Felix Bechler haben die Handballer des TSV Oelsnitz am Samstag das Kellerduell in der Regionsoberliga bei der dritten Mannschaft des SV 04 Oberlosa 25:32 verloren.
Im Kellerduell der Regionsoberliga in Plauen gab es für die Handballer des TSV Oelsnitz am Samstagnachmittag nichts zu holen: Am Ende eines Spiels, in das die Oelsnitzer nie hineinfanden, stand eine klare 32:25 Niederlage. Hauptproblem war der Angriff, in dem ohne den langzeitverletzten Top-Torjäger Felix Bechler die Durchschlagskraft fehlte....
