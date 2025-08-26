Handball: Wölfe aus Rodewisch werfen Oberländer aus dem Pokal

Oberes Vogtland
Mit 24:21 siegten die Gäste am Samstag in Klingenthal. Auch die Frauen des Vereins sind ausgeschieden – allerdings nur ganz knapp.
Schon in der ersten Runde des Regionspokals mussten die Handballmänner der SG Oberland die Segel streichen. Am Samstag unterlagen sie in zuhause in Klingenthal den Rodewischer Handballwölfen mit 21:24. Die Frauen der SG Oberland flogen im Achtelfinale ebenso raus, aber sehr unglücklich und mit nur einem Tor Unterschied. Mit 26:27 unterlagen sie...
