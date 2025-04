Handball: Zum Saisonabschluss spielen alle OVL-Teams auswärts

Die erste und die zweite Männermannschaft des TSV Oelsnitz und die Frauen der SG Oberland beschließen die Spielzeit am Samstag in fremden Hallen. Burgstädt, Zwönitz und Geringswalde heißen die Kontrahenten.

Zum Saisonabschluss in den unteren Handball-Ligen müssen die beiden Oelsnitzer Männerteams und die Frauen der SG Oberland am Samstag allesamt in fremden Hallen ran. Die Männer der SG Oberland sind bereits mit der Saison durch. In der Regionsoberliga gastiert die Oelsnitzer Erste (Rang 3) ab 19 Uhr als klarer Favorit beim Vorletzten Burgstädter...