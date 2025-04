Handball: Zwei spannende Duelle in der Oelsnitzer Sporthalle

Der TSV Oelsnitz will den 3. Platz in der Regionsoberliga nicht mehr hergeben. Zwei Etagen tiefer gibt es das Derby TSV II gegen die SG Oberland.

Für die Handballer des TSV Oelsnitz geht es in der Regionsoberliga am Sonntag, 16 Uhr, mit dem Heimspiel gegen den HV Grüna weiter. Die Oelsnitzer stehen auf Rang 3 und wollen diesen bei noch zwei ausstehenden Partien auch nicht mehr loswerden. Gegner Grüna zittert aktuell als Neunter noch um den Klassenerhalt. Bereits um 13.15 Uhr wird in der...