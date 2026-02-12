MENÜ
Oberlosas Roman Becvar (am Ball) spielte einst für den kommenden Gegner aus Rostock.
Oberlosas Roman Becvar (am Ball) spielte einst für den kommenden Gegner aus Rostock. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Handballer aus Oberlosa fahren als Außenseiter nach Rostock
Von Rico Michel
In der 3. Handball-Bundesliga steht für die Männer aus dem Vogtland am Sonntag eine schwierige Aufgabe an. Ein Plauener kehrt dabei zu seinem ersten Verein in Deutschland zurück.

Am 20. Spieltag der 3. Handball-Bundesliga steht Teil 2 der „Auswärts-Trilogie“ für den SV 04 Oberlosa auf dem Programm. Für die Schwarz-Gelben heißt es: Früh aus den Federn klettern. Denn zu ungewohnter Zeit, am Sonntag um 16.45 Uhr, gastieren die Vogtländer beim ehemaligen Europapokalsieger HC Empor Rostock.
