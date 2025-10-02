Handballer des SV 04 Oberlosa beim Spitzenreiter: „Fahren nicht dorthin, um uns zu verstecken“

Ausgerechnet beim Top-Favoriten der 3. Liga Nord-Ost MTV Braunschweig wollen die Vogtländer eine Reaktion auf die beiden jüngsten Heimniederlagen gegen Berlin und Oranienburg zeigen.

Die Drittliga-Handballer des SV 04 Oberlosa sind am Samstagabend, 19.30 Uhr, beim Spitzenreiter und Top-Favoriten der Nord-Ost-Staffel MTV Braunschweig gefordert. Kommen sie ausgerechnet dort wieder in die Spur. Im bisherigen Verlauf der noch jungen Saison hat es schon einige Höhen und Tiefen für die 04er gegeben, zuletzt aber die...