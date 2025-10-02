Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: dpa
Plauen
Handballer des SV 04 Oberlosa beim Spitzenreiter: „Fahren nicht dorthin, um uns zu verstecken“
Von Gunar Rus
Ausgerechnet beim Top-Favoriten der 3. Liga Nord-Ost MTV Braunschweig wollen die Vogtländer eine Reaktion auf die beiden jüngsten Heimniederlagen gegen Berlin und Oranienburg zeigen.

Die Drittliga-Handballer des SV 04 Oberlosa sind am Samstagabend, 19.30 Uhr, beim Spitzenreiter und Top-Favoriten der Nord-Ost-Staffel MTV Braunschweig gefordert. Kommen sie ausgerechnet dort wieder in die Spur. Im bisherigen Verlauf der noch jungen Saison hat es schon einige Höhen und Tiefen für die 04er gegeben, zuletzt aber die...
Das könnte Sie auch interessieren
28.09.2025
2 min.
3. Handball-Liga: Aufholjagd des SV 04 Oberlosa wird nicht belohnt
Auch der bärenstarke Oberlosaer Keeper Henric Ebert konnte die Heimniederlage gegen Oranienburg nicht verhindern.
Einen Sieben-Tore-Rückstand haben die Schwarz-Gelben am Samstagabend im Heimspiel gegen Oranienburg wettgemacht. Am Ende standen sie dennoch mit leeren Händen da.
Karsten Repert
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
26.09.2025
2 min.
SV 04 Oberlosa will in der 3. Handball-Liga wieder zurück in die Erfolgsspur
Augen zu und durch: Oberlosas Leoš Petrovský am Ball.
„Die Liga ist enorm ausgeglichen“, weiß der Oberlosaer Kapitän. Jeder Punkt zählt, um nicht in gefährliche Tabellenregionen zu rutschen. Der nächste Gegner der 04er kommt als angeschlagener Boxer.
Rico Michel
Mehr Artikel