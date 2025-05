Handballer des SV 04 Oberlosa II sind heiß aufs Finale

Nur einmal in ihrer langen Vereinsgeschichte haben die Schwarz-Gelben aus Plauen im Sachsenpokal gestanden. Nun greift Team II nach den Sternen. Aber der Gegner ist kein leichter.

HSG Freiberg oder der SV 04 Oberlosa II? Das ist die große Frage, wenn sich am Samstag, 17.30 Uhr, in Dresden beide Teams im Finale des sächsischen Landespokals gegenüberstehen. Nur einmal war es dem SV 04 in der 121-jährigen Vereinsgeschichte gelungen, ins Sachsenpokalfinale einzuziehen. „Das haben wir 2014 in Döbeln gewonnen und wir haben...