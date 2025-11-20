Handballer des SV 04 Oberlosa „international“ gefordert

Plauen
Auch wenn aus Flensburg hier Flensborg wird: Beim Dansk Handboldklub handelt es sich schon um ein deutsches Team der 3. Liga. Die Vogtländer haben für die Mission „nächster Heimsieg“ fast den kompletten Kader zur Verfügung.
Der 13. Spieltag in der 3. Handball-Bundesliga hält für den SV 04 Oberlosa ein weiteres Heimspiel parat. Die Plauener empfangen am Samstag, 19 Uhr, den Dansk Handboldklub (DHK) Flensborg in der Kurt-Helbig-Sporthalle.
