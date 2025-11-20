Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Teo Jezernik (Mitte) in Aktion. Am Samstag peilt er mit seinen Teamkollegen den nächsten Heimsieg an.
Teo Jezernik (Mitte) in Aktion. Am Samstag peilt er mit seinen Teamkollegen den nächsten Heimsieg an. Bild: Oliver Orgs
Teo Jezernik (Mitte) in Aktion. Am Samstag peilt er mit seinen Teamkollegen den nächsten Heimsieg an.
Teo Jezernik (Mitte) in Aktion. Am Samstag peilt er mit seinen Teamkollegen den nächsten Heimsieg an. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Handballer des SV 04 Oberlosa „international“ gefordert
Von Rico Michel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch wenn aus Flensburg hier Flensborg wird: Beim Dansk Handboldklub handelt es sich schon um ein deutsches Team der 3. Liga. Die Vogtländer haben für die Mission „nächster Heimsieg“ fast den kompletten Kader zur Verfügung.

Der 13. Spieltag in der 3. Handball-Bundesliga hält für den SV 04 Oberlosa ein weiteres Heimspiel parat. Die Plauener empfangen am Samstag, 19 Uhr, den Dansk Handboldklub (DHK) Flensborg in der Kurt-Helbig-Sporthalle.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
06.11.2025
3 min.
Für den SV 04 Oberlosa beginnen die Wochen der Wahrheit
Symbolbild.
Nach einer Woche Spielpause geht es für die Plauener Drittliga-Handballer in den Hinrundenendspurt. Zehn Partien sind absolviert, fünf Spiele stehen bis zum Jahreswechsel noch auf dem Programm.
Rico Michel
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
13.11.2025
2 min.
3. Handball-Liga: Klappt es für den SV 04 Oberlosa mit dem zweiten Auswärtssieg?
Symbolbild.
Nach dem Heimsieg gegen die Sportfreunde Söhre fahren die Schwarz-Gelben mit viel Selbstvertrauen zur HG Hamburg-Barmbek. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Vogtländer ihr Punktekonto ausgleichen.
Rico Michel
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel