Handballer des SV 04 Oberlosa kämpfen mit Mini-Etat gegen Rostock, Hamburg und Aue

In knapp einem Monat starten die Schwarz-Gelben aus dem Vogtland wieder in die Mission „Klassenerhalt in der 3. Liga“. Die Anhänger sind jetzt schon heiß darauf, wie bei der Teampräsentation zu sehen war.

So hoch standen die Handballer vom SV 04 Oberlosa noch nie im Kurs. 250 Fans sorgten am Mittwochabend gleich zu Beginn der Teampräsentation für einen neuen Rekord. Mit einem gut gemischten Kader wollen die Plauener in der 3. Bundesliga angreifen. Der Klassenerhalt ist erneut das Ziel. Doch gleich zum Heimspielauftakt am 23. August kommt mit dem...