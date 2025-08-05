Handballer des SV 04 Oberlosa laden zum Heim-Pokalturnier

Um den Pokal des Oberbürgermeisters wird diesmal freitags und samstags in der Plauener Kurt-Helbig-Sporthalle gekämpft. Die Gastgeber haben sich dazu hochkarätige Kontrahenten eingeladen.

Für den Handball-Drittligisten SV 04 Oberlosa beginnt die heiße Phase der Saisonvorbereitung. Bevor der schwarz-gelbe Tross vom 14. bis 17. August sein Trainingslager im tschechischen Jicin bezieht, steht in der Plauener Kurt-Helbig-Sporthalle das Turnier um den „Pokal des Oberbürgermeisters" auf dem Programm.