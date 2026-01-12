Handballer des SV 04 Oberlosa starten mit deftiger Niederlage ins neue Jahr

Der Rückrundenauftakt in der 3. Bundesliga ging für die Vogtländer komplett daneben. Beim Aufstiegsfavoriten Eintracht Hildesheim waren die Plauener chancenlos und unterlagen klar mit 25:42.

Das Hinspiel hatte Handball-Drittligist SV 04 Oberlosa gegen Eintracht Hildesheim, den Top-Favoriten der Nord-Ost-Staffel, noch sensationell für sich entschieden. Im Rückspiel am Sonntagabend hatten die Vogtländer klar mit 25:42 das Nachsehen. „Hildesheim war uns in allen Belangen überlegen. Man hat denen schon angemerkt, dass sie die...