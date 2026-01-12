MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
„Den Blick nach vorn richten“, fordert Oberlosa-Coach Ladislav Brykner.
„Den Blick nach vorn richten“, fordert Oberlosa-Coach Ladislav Brykner. Bild: Oliver Orgs
„Den Blick nach vorn richten“, fordert Oberlosa-Coach Ladislav Brykner.
„Den Blick nach vorn richten“, fordert Oberlosa-Coach Ladislav Brykner. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Handballer des SV 04 Oberlosa starten mit deftiger Niederlage ins neue Jahr
Von Rico Michel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Rückrundenauftakt in der 3. Bundesliga ging für die Vogtländer komplett daneben. Beim Aufstiegsfavoriten Eintracht Hildesheim waren die Plauener chancenlos und unterlagen klar mit 25:42.

Das Hinspiel hatte Handball-Drittligist SV 04 Oberlosa gegen Eintracht Hildesheim, den Top-Favoriten der Nord-Ost-Staffel, noch sensationell für sich entschieden. Im Rückspiel am Sonntagabend hatten die Vogtländer klar mit 25:42 das Nachsehen. „Hildesheim war uns in allen Belangen überlegen. Man hat denen schon angemerkt, dass sie die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.01.2026
2 min.
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
11.01.2026
4 min.
„Wir wurden regelrecht überrannt“: Ansturm auf Nachtrodeln im Erzgebirge
 8 Bilder
Hochbetrieb beim Nachtrodeln Gornau. Die Ausrichter sprachen von schätzungsweise 500 Besuchern – so viele wie noch nie bei dem Event.
Schlittenfahren bei Fackelschein und Scheinwerferlicht: Diese Möglichkeit wird Wintersportfans seit Jahren am Rodelhang in Gornau geboten. Diesmal wurden auch die kühnsten Erwartungen übertroffen.
Patrick Herrl
08.01.2026
2 min.
Handball: SV 04 Oberlosa startet beim Aufstiegsfavoriten in die Rückrunde
Symbolfoto: Pixabay
Am Sonntag beginnen für die Plauener wieder die Punktspiele in der 3. Liga. Dabei gastieren sie in Hildesheim, das im Hinspiel sensationell besiegt wurde.
Rico Michel
21.12.2025
3 min.
3. Handball-Liga: Oberlosa belohnt sich nicht für gute Leistung
Matevž Kunst war einmal mehr erfolgreichster Werfer beim SV 04.
Mit einer 28:32-Niederlage beim TSV Altenholz hat sich der SV 04 aus dem Punktspieljahr 2025 verabschiedet. Erst in der Schlussphase verloren die Vogtländer in einem bis dahin ausgeglichenen Spiel den Anschluss.
Rico Michel
17:45 Uhr
8 min.
„Dieses Jahr wird es nicht ohne Kredite gehen“: Vize-Ministerpräsidentin Petra Köpping über Sachsens schwierige Haushaltslage und Hilfe der Opposition
Sachsens stellvertretende Ministerpräsidentin: Petra Köpping (SPD).
In diesem Jahr stehen Sachsens Landespolitik schwierige Haushaltsverhandlungen bevor. Angesichts des strukturellen Milliardendefizits führt nach Ansicht der stellvertretenden Regierungschefin Petra Köpping kein Weg an einer Aufnahme neuer Landesschulden vorbei - und auch nicht an Einsparungen und Reformen: „Alles gehört auf den Prüfstand.“
Tino Moritz
17:46 Uhr
2 min.
Leipzig vor Verpflichtung von Außenstürmer Sani
Aktiv auf dem Transfermarkt: RB Leipzigs Sportchef Marcel Schäfer. (Archivbild)
RB Leipzig hat das nächste Talent im Visier. In der Slowakei sind die Sachsen fündig geworden und wollen für Suleiman Sani mehrere Millionen Euro zahlen.
Mehr Artikel