Auf Matevž Kunst (am Ball) werden die Oberlosaer erst einmal verzichten müssen.
Auf Matevž Kunst (am Ball) werden die Oberlosaer erst einmal verzichten müssen. Bild: Oliver Orgs
Auf Matevž Kunst (am Ball) werden die Oberlosaer erst einmal verzichten müssen.
Auf Matevž Kunst (am Ball) werden die Oberlosaer erst einmal verzichten müssen. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Handballer des SV 04 Oberlosa verlieren Spiel und Torjäger
Von Rico Michel
Bei der zweiten Mannschaft des SC Magdeburg zog der Drittligist mit 37:40 den Kürzeren. Viel schwerer wiegt aber die Sperre, der Matevz Kunst jetzt entgegensieht.

Der SV 04 Oberlosa hat am Samstagabend beim Tabellendritten der 3. Handball-Liga verloren. Vor 535 Zuschauern unterlagen die Plauener der U 23 des SC Magdeburg mit 37:40.
