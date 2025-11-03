Handballer des TSV Oelsnitz: Wieder mal nix zu holen in Mittweida

In der Regionsoberliga haben die Vogtländer bei Fortschritt Mittweida 25:33 (12:18) verloren. Schuld war aber nicht nur das Haftmittelverbot.

Wie schon in der Vorwoche beim HC Pleißental herrschte auch bei diesem Spiel absolutes Haftmittelverbot. Dies bereitete den Oelsnitzern in den letzten Jahren immer wieder große Schwierigkeiten. So auch diesmal: Die Sperken verloren ihr Spiel in Mittweida klar mit 33:25. Dabei war man keineswegs chancenlos, ließ jedoch zu viele Möglichkeiten...