Handballern des TSV Oelsnitz gehen die Kräfte aus

Oberes Vogtland
Die Vogtländer mussten sich in der Regionsoberliga nach starker erster Halbzeit dem neuen Tabellenführer aus Zwickau geschlagen geben. Besser lief es für die Frauen der SG Oberland bei deren Saisonstart.
Für die Handballer des TSV Oelsnitz hat am späten Samstagabend das schwere Auswärtsspiel der Regionsoberliga beim Zwickauer HC Grubenlampe II auf dem Programm gestanden. Gegen die bislang ungeschlagenen Gastgeber konnten die Oelsnitzer, die nur mit zehn Mann angereist waren, nur eine Halbzeit lang mithalten. Nach einer 13:11-Pausenführung...
