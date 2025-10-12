Handelfmeter nicht bekommen, dafür „Gurkentor“ – Merkur Oelsnitz fliegt aus dem Fußball-Sachsenpokal

Oberes Vogtland
0:3 hieß es am Sonntag im Heimspiel gegen den VfB Fortuna Chemnitz. Der schwache Landesligist war allerdings keine drei Tore besser. Und auch über den jungen Referee wurde heftig diskutiert.
Nichts wurde es mit dem Sprung ins Achtelfinale des Fußball-Sachsenpokals für den SV Merkur Oelsnitz. Auf heimischem Rasen unterlagen die Sachsenklasse-Fußballer am Sonntag dem Landesligisten VfB Fortuna Chemnitz 0:3. Allerdings: So klar überlegen, wie es das Resultat zu sagen scheint, waren die Chemnitzer keineswegs. Erst als Merkur nach...
