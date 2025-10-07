HC Einheit Plauen: 35 Sekunden vor Schluss einen Zähler in der Tasche und doch noch verloren

Plauen
So nah dran an einem Punktgewinn wie die Handballer aus dem Vogtland war in dieser Saison in der Regionalliga Mitteldeutschland noch keine Mannschaft gegen den weiterhin verlustpunktfreien Tabellenführer HC Elbflorenz II. Was am Sonntag zur 35:36-Niederlage der Füchse führte...
In der Handball-Regionalliga hat der HC Einheit Plauen am Sonntagabend mit 35:36 denkbar knapp beim verlustpunktfreien Spitzenreiter HC Elbflorenz II verloren und ist nun Zehnter. Und dabei waren die Plauener 35 Sekunden vor Abpfiff beim Stand von 35:35 in Ballbesitz, Mario Schuldes nahm eine Auszeit für den letzten Angriff. Dennoch verloren die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.