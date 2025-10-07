Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das tat weh: Der HC Einheit Plauen (hier Joel Stegner/Mitte) gab beim Spitzenreiter HC Elbflorenz II einen Punktgewinn aus der Hand.
Das tat weh: Der HC Einheit Plauen (hier Joel Stegner/Mitte) gab beim Spitzenreiter HC Elbflorenz II einen Punktgewinn aus der Hand. Bild: Oliver Orgs
Das tat weh: Der HC Einheit Plauen (hier Joel Stegner/Mitte) gab beim Spitzenreiter HC Elbflorenz II einen Punktgewinn aus der Hand.
Das tat weh: Der HC Einheit Plauen (hier Joel Stegner/Mitte) gab beim Spitzenreiter HC Elbflorenz II einen Punktgewinn aus der Hand. Bild: Oliver Orgs
Plauen
HC Einheit Plauen: 35 Sekunden vor Schluss einen Zähler in der Tasche und doch noch verloren
Von Florian Wißgott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

So nah dran an einem Punktgewinn wie die Handballer aus dem Vogtland war in dieser Saison in der Regionalliga Mitteldeutschland noch keine Mannschaft gegen den weiterhin verlustpunktfreien Tabellenführer HC Elbflorenz II. Was am Sonntag zur 35:36-Niederlage der Füchse führte...

In der Handball-Regionalliga hat der HC Einheit Plauen am Sonntagabend mit 35:36 denkbar knapp beim verlustpunktfreien Spitzenreiter HC Elbflorenz II verloren und ist nun Zehnter. Und dabei waren die Plauener 35 Sekunden vor Abpfiff beim Stand von 35:35 in Ballbesitz, Mario Schuldes nahm eine Auszeit für den letzten Angriff. Dennoch verloren die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.09.2025
3 min.
Keine Ausreden: Heimspiel des HC Einheit Plauen in der Handball-Regionalliga geht in die Hose
Traf sechsmal für den HC Einheit Plauen: Joel Stegner.
HCE-Coach Mario Schuldes analysiert die Niederlage seines Teams gegen die HG 85 Köthen. Fehlende Aggressivität und zahlreiche Fehler kosteten den Sieg. Nach dem 27:33 rutscht die Mannschaft auf Platz 12.
Rainer Taubald
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
18:40 Uhr
5 min.
Erste Phase eines Gaza-Deals steht - wie geht es nun weiter?
Schon bald sollen im Rahmen eines Gaza-Deals die von Islamisten festgehaltenen Geiseln freikommen.
Die Geisel-Familien können auf ein Wiedersehen mit ihren Angehörigen hoffen, die Menschen in Gaza auf ein Ende der Angriffe und Kämpfe. Was die Einigung zwischen Israel und der Hamas vorsieht.
Cindy Riechau, dpa
15.09.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen zeigt Schwächen in der Defensive
Petr Jahn (am Ball, hier im Heimspiel gegen Eisenach II) war in Bernburg mit sechs Treffern erfolgreichster Werfer des HC Einheit.
Nach einem enttäuschenden Auftritt mussten sich die Rot-Weißen beim Drittliga-Absteiger SV Anhalt Bernburg mit 32:38 geschlagen geben. Wie die schwache Abwehr einen möglichen Punktgewinn verhinderte.
Florian Wißgott
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
18:52 Uhr
2 min.
Nagelsmann: Kontakt mit Neuer, aber keine WM-Pläne
Julian Nagelsmann berichtet über seine Torwart-Pläne.
Trotz Kontakt zu Manuel Neuer plant Nagelsmann kein Comeback des Torwarts für die Nationalelf. Die Nummer eins bleibt Oliver Baumann – zumindest vorerst.
Mehr Artikel