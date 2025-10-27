Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auch die sieben Treffer von Petr Linhart (am Ball) verhalfen dem HCE gegen Staßfurt nicht zu Zählbarem.
Auch die sieben Treffer von Petr Linhart (am Ball) verhalfen dem HCE gegen Staßfurt nicht zu Zählbarem. Bild: Oliver Orgs
Plauen
HC Einheit Plauen kommt in der Handball-Regionalliga nicht in Tritt
Von Florian Wißgott
Mit dem 27:32 gegen Rot-Weiß Staßfurt haben die Vogtländer die vierte Niederlage in Folge quittieren müssen. Wieso es trotz der stimmungsvollen Unterstützung der 310 Zuschauer nicht gereicht hat.

In der Handball-Regionalliga hat der HC Einheit Plauen die dritte Heimniederlage der Saison kassiert. Personell geschwächt zogen die Füchse gegen ein formstarkes Team von Rot-Weiß Staßfurt mit 27:32 (13:14) den Kürzeren.
