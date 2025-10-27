HC Einheit Plauen kommt in der Handball-Regionalliga nicht in Tritt

Mit dem 27:32 gegen Rot-Weiß Staßfurt haben die Vogtländer die vierte Niederlage in Folge quittieren müssen. Wieso es trotz der stimmungsvollen Unterstützung der 310 Zuschauer nicht gereicht hat.

In der Handball-Regionalliga hat der HC Einheit Plauen die dritte Heimniederlage der Saison kassiert. Personell geschwächt zogen die Füchse gegen ein formstarkes Team von Rot-Weiß Staßfurt mit 27:32 (13:14) den Kürzeren. In der Handball-Regionalliga hat der HC Einheit Plauen die dritte Heimniederlage der Saison kassiert. Personell geschwächt zogen die Füchse gegen ein formstarkes Team von Rot-Weiß Staßfurt mit 27:32 (13:14) den Kürzeren.