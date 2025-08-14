HC Einheit Plauen: Trainer verspricht attraktiven Handballsport

Plauen
Mit einem 16-köpfigen Kader geht der Regionalligist in die neue Saison. Am Samstag lädt der Verein zum Spitzencup in die heimische Arena.
Optimismus, aber auch viel Respekt vor der Schwere der bevorstehenden Aufgaben in der Handball-Regionalliga ist am Dienstagabend bei der Mannschaftsvorstellung des HC Einheit Plauen in der Einheit-Arena zu spüren gewesen. Trainer Mario Schuldes freut sich jedenfalls nach einer intensiven Vorbereitungszeit über den baldigen Saisonstart in der auf...
