HC Einheit Plauen verliert gegen SG Pirna/Heidenau: „Müssen dringend Punkte einfahren“

In der Handball-Regionalliga sollten die Spitzenstädter nun einen Zahn zulegen, um nicht noch weiter in der Tabelle abzurutschen. Zu viele individuelle Fehler führten am Samstag zu einer 24:29-Heimniederlage.

Enttäuschung im Lager des Handball Regionalligisten HC Einheit Plauen nach der vierten Niederlage im sechsten Punktspiel. Nur gegen die beiden Aufsteiger aus den Landesligen von Thüringen und Sachsen-Anhalt – ThSV Eisenach II und SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz – gelangen bisher Siege. Am Samstag unterlag der Tabellenelfte (4:8 Punkte)... Enttäuschung im Lager des Handball Regionalligisten HC Einheit Plauen nach der vierten Niederlage im sechsten Punktspiel. Nur gegen die beiden Aufsteiger aus den Landesligen von Thüringen und Sachsen-Anhalt – ThSV Eisenach II und SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz – gelangen bisher Siege. Am Samstag unterlag der Tabellenelfte (4:8 Punkte)...