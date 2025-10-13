Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Vor dem Anpfiff der zweiten Halbzeit gab es aufbauende Worte für den jungen Torwart: Mario Schuldes (Trainer HC Einheit Plauen, rechts) im Gespräch mit Matèj Brychlec.
Vor dem Anpfiff der zweiten Halbzeit gab es aufbauende Worte für den jungen Torwart: Mario Schuldes (Trainer HC Einheit Plauen, rechts) im Gespräch mit Matèj Brychlec. Bild: Johannes Schmidt
Plauen
HC Einheit Plauen verliert gegen SG Pirna/Heidenau: „Müssen dringend Punkte einfahren“
Von Rainer Taubald
In der Handball-Regionalliga sollten die Spitzenstädter nun einen Zahn zulegen, um nicht noch weiter in der Tabelle abzurutschen. Zu viele individuelle Fehler führten am Samstag zu einer 24:29-Heimniederlage.

Enttäuschung im Lager des Handball Regionalligisten HC Einheit Plauen nach der vierten Niederlage im sechsten Punktspiel. Nur gegen die beiden Aufsteiger aus den Landesligen von Thüringen und Sachsen-Anhalt – ThSV Eisenach II und SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz – gelangen bisher Siege. Am Samstag unterlag der Tabellenelfte (4:8 Punkte)...
Mehr Artikel