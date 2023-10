Heimauftakt für Markneukirchen in der 1. Ringer-Bundesliga: Marco Stoll lässt Lautstärkepegel steigen

Zum Auftakt der 1. Ringer-Bundesliga hat der AV Germania Markneukirchen in der Staffel Ost am Samstag eine 7:19-Heimniederlage gegen den SC Kleinostheim einstecken müssen. Doch schon am Montag besteht die Möglichkeit zur Wiedergutmachung.

Es war eine Woche, die in der 127-jährigen Historie der Markneukirchner Ringer einen würdigen Platz für die Nachwelt finden wird: Denn nach nur zwei Jahren Bauzeit wurde die dortige Ringkampfarena neu errichtet und feierlich eingeweiht. Und am Samstag stand auch noch der erste Bundesligakampf dort an. Etwa 300 Zuschauer waren in die...