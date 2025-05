Heiße Duelle ums Vogtland-Pokalfinale: Der VfB Schöneck muss auf dem Weg zum Double am FSV Ellefeld vorbei

Drei Topteams aus der Vogtlandliga streiten sich um den Einzug ins Pokalfinale am Pfingstwochenende in Beerheide. Der FSV Ellefeld kann dem Vogtlandligameister das Double vermiesen.

Beerheide ruft: Auf dem dortigen Waldsportplatz wird am Pfingstsamstag das Finale um den Fußball-Vogtlandpokal ausgetragen. Die beiden Tickets dafür werden am Samstag vergeben. Im Halbfinale sind mit Fortuna Plauen und dem 1. FC Rodewisch zwei Vogtlandligisten unter sich. Während hier der Ausgang völlig offen erscheint, sind die Vorzeichen in...