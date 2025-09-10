Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Tobias Thoß, der 3x3-Verantwortliche im Vogtland, zog nach dem Turnier ein positives Fazit.
Tobias Thoß, der 3x3-Verantwortliche im Vogtland, zog nach dem Turnier ein positives Fazit. Bild: Oliver Orgs
Plauen
„Herausragende Entwicklung“: Vogtländer überzeugen beim größten 3x3-Basketballturnier Sachsen-Anhalts
Von Unserer Redaktion
Im hochkarätigen Teilnehmerfeld konnten die Sportler der Region ihre Klasse beweisen. Zwei Mal ging es bis ins Finale.

Mit gleich drei Teams ist das Vogtland am vergangenen Samstag beim größten 3x3-Basketballturnier Sachsen-Anhalts angetreten. In einem hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld mit Teams aus mehreren Bundesländern zeigten die Vogtländer erneut ihre aufstrebende Form und konnten in gleich zwei Kategorien das Finale erreichen.
17.07.2025
2 min.
Plauener Basketballer rückt ins Verbandspräsidium
Der Plauener Tobias Thoß rückt ins Präsidium des Basketball Verbands Sachsen auf.
Das Projekt „3x3 Basketball Vogtland“ hat ihn über die Grenzen der Region bekannt gemacht. Nun wird Tobias Thoß Sportwart dieser speziellen Disziplin des Basketballsports. Das Votum der sächsischen Vereine fiel eindeutig aus.
Steffen Bandt
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
21:26 Uhr
3 min.
„Viel zu ängstlich“: Harmloser FSV Zwickau kassiert Auswärtspleite
Der Zwickauer Lukas Eixler (l.) kommt hier gegen VSG-Torwart Luis Klatte zu spät. Es war eine der ganz wenigen Zwickauer Möglichkeiten im ersten Durchgang.
Der FSV Zwickau ist in der Fußball-Regionalliga bei der VSG Altglienicke mit 0:3 (0:1) unter die Räder gekommen.
Knut Berger
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
04.08.2025
2 min.
3x3-Basketball in Dresden: „Auch ein kleiner Sieg für das Vogtland“
Finale gegen Hannover: Leon Fertig (Mitte) von den Skyliners im Angriff gegen Luca Oghie Ozono.
Über Plauen zum Deutschen Meistertitel: Die Skyliners, die sich im Juni beim Qualifikationsturnier in Plauen das Ticket für die Finals in Dresden gesichert hatten, waren am Wochenende in der Landeshauptstadt nicht zu schlagen.
Steffen Bandt
