„Herausragende Entwicklung“: Vogtländer überzeugen beim größten 3x3-Basketballturnier Sachsen-Anhalts

Plauen
Im hochkarätigen Teilnehmerfeld konnten die Sportler der Region ihre Klasse beweisen. Zwei Mal ging es bis ins Finale.
Mit gleich drei Teams ist das Vogtland am vergangenen Samstag beim größten 3x3-Basketballturnier Sachsen-Anhalts angetreten. In einem hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld mit Teams aus mehreren Bundesländern zeigten die Vogtländer erneut ihre aufstrebende Form und konnten in gleich zwei Kategorien das Finale erreichen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.