„Herausragende Entwicklung“: Vogtländer überzeugen beim größten 3x3-Basketballturnier Sachsen-Anhalts

Im hochkarätigen Teilnehmerfeld konnten die Sportler der Region ihre Klasse beweisen. Zwei Mal ging es bis ins Finale.

Mit gleich drei Teams ist das Vogtland am vergangenen Samstag beim größten 3x3-Basketballturnier Sachsen-Anhalts angetreten. In einem hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld mit Teams aus mehreren Bundesländern zeigten die Vogtländer erneut ihre aufstrebende Form und konnten in gleich zwei Kategorien das Finale erreichen.