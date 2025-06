Hickhack um Sachsenklasse-Abstieg sorgt für Chaos bei Relegation im vogtländischen Fußball-Kreisverband

Da kein Vogtland-Team herunterkommt, könnten Entscheidungsspiele um einen weiteren Platz in der Fußball-Vogtlandklasse gespielt werden. Die wurden aber im Glauben, Irfersgrün sei Absteiger, wieder abgesetzt. Was nun?

Mal so, mal so: Die Nerven einiger Fußballteams aus dem Kreisverband, die noch davon abhängig waren, ob es vogtländische Absteiger aus der Sachsenklasse gibt, dürften am Sonntag ganz schön gespannt gewesen sein. Erst sah es mit der Niederlage des BSV Irfersgrün danach aus, mit der Nachricht vom Rückzug des VfB Auerbach II einen Tag später...