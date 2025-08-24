Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Monika Bergmann (links) gratulierte Tim Stäglich (Mitte) zu fünf Toren und einer ganz tollen Leistung. Physiotherapeutin Nikola Weiß (Mitte) freut sich mit. Bild: Karsten Repert
Monika Bergmann (links) gratulierte Tim Stäglich (Mitte) zu fünf Toren und einer ganz tollen Leistung. Physiotherapeutin Nikola Weiß (Mitte) freut sich mit. Bild: Karsten Repert
Plauen
Historischer Triumph: SV 04 Oberlosa bezwingt in der 3. Handball-Liga Hildesheim
Von Karsten Repert
Die Plauener Kurt-Helbig-Sporthalle hat am Samstagabend Kopf gestanden. Nach einer tollen Aufholjagd in der zweiten Halbzeit feierten die Schwarz-Gelben mit ihren Fans einen nicht für möglich gehaltenen Sieg gegen den Top-Favoriten.

Ein historischer Sieg für den Plauener Handball: Der SV 04 Oberlosa schlägt den Aufstiegs-Topfavoriten Hildesheim mit 28:26 (11:10). Die 04er lagen bereits mit 13:18 (40.) hinten und kämpften den Vorjahresmeister der Staffel Nord-West dann doch noch nieder.
