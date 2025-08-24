Historischer Triumph: SV 04 Oberlosa bezwingt in der 3. Handball-Liga Hildesheim

Die Plauener Kurt-Helbig-Sporthalle hat am Samstagabend Kopf gestanden. Nach einer tollen Aufholjagd in der zweiten Halbzeit feierten die Schwarz-Gelben mit ihren Fans einen nicht für möglich gehaltenen Sieg gegen den Top-Favoriten.

Ein historischer Sieg für den Plauener Handball: Der SV 04 Oberlosa schlägt den Aufstiegs-Topfavoriten Hildesheim mit 28:26 (11:10). Die 04er lagen bereits mit 13:18 (40.) hinten und kämpften den Vorjahresmeister der Staffel Nord-West dann doch noch nieder. Ein historischer Sieg für den Plauener Handball: Der SV 04 Oberlosa schlägt den Aufstiegs-Topfavoriten Hildesheim mit 28:26 (11:10). Die 04er lagen bereits mit 13:18 (40.) hinten und kämpften den Vorjahresmeister der Staffel Nord-West dann doch noch nieder.