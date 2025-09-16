„Horror“: Extremsportlerin Christin Ziehr aus Plauen verirrt sich nachts in der Sächsischen Schweiz

Plauen
Die Ultrawanderweltmeisterin sagt es ganz klar: Bitte nicht nachmachen! Den Malerweg, für den andere mehrere Etappen planen, durchquerte sie in einem Ritt, allein und unterversorgt.
Die Sächsische Schweiz ist ein beliebtes Reiseziel. Täglich pilgern Naturbegeisterte und Sportler durch den deutschen Teil des Elbsandsteingebirges, um die Schönheit der außergewöhnlichen Felsen zu bestaunen. Die Wanderstrecken können jedoch sehr anspruchsvoll sein, was auch Extremsportlerin Christin Ziehr aus Plauen am Wochenende...
