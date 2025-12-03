„Ins Vogtland kommt keiner gern“: Mädchenteams überzeugen in drei Fußball-Ligen

Aus einer einzigen Mannschaft ist binnen vier Jahren die Spielgemeinschaft Neustadt/Jößnitz/Erlbach mit drei Teams und 70 Spielerinnen gewachsen – und die sorgen mittlerweile sachsenweit für Furore.

Es ist fast schon eine Luxus-Situation: Der Vogtländische Fußball-Verband hat vor vier Jahren seine erste Mädchenmannschaft in den Spielbetrieb geschickt. Heute besteht die Spielgemeinschaft Neustadt/Jößnitz/Erlbach aus drei Teams mit insgesamt 70 Spielerinnen – und die machen es den anderen sächsischen Vereinen so richtig schwer. Werden...