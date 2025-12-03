Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die B-Juniorinnen der SpG Neustadt/Jößnitz/Erlbach zählen in der Fußball-Landesliga aktuell zu den besten Teams.
Die B-Juniorinnen der SpG Neustadt/Jößnitz/Erlbach zählen in der Fußball-Landesliga aktuell zu den besten Teams. Bild: SpG Neustadt/Jößnitz/Erlbach
Die C-Juniorinnen sind der Spitzenreiter in der Fußball-Landesklasse West. Laut ihrem Trainer David Krause haben sie die Qualität für die nächsthöhere Liga. Allerdings reicht die Breite des Kaders dafür nicht aus.
Die C-Juniorinnen sind der Spitzenreiter in der Fußball-Landesklasse West. Laut ihrem Trainer David Krause haben sie die Qualität für die nächsthöhere Liga. Allerdings reicht die Breite des Kaders dafür nicht aus. Bild: SpG Neustadt/Jößnitz/Erlbach
Die D-Mädels haben bisher jedes ihrer Landesturniere gewonnen und konnten auch mit den Jungs in der Halle in die Zwischenrunde einziehen.
Die D-Mädels haben bisher jedes ihrer Landesturniere gewonnen und konnten auch mit den Jungs in der Halle in die Zwischenrunde einziehen. Bild: SpG Neustadt/Jößnitz/Erlbach
Plauen
„Ins Vogtland kommt keiner gern“: Mädchenteams überzeugen in drei Fußball-Ligen
Von Laura-Louis Freimann
Aus einer einzigen Mannschaft ist binnen vier Jahren die Spielgemeinschaft Neustadt/Jößnitz/Erlbach mit drei Teams und 70 Spielerinnen gewachsen – und die sorgen mittlerweile sachsenweit für Furore.

Es ist fast schon eine Luxus-Situation: Der Vogtländische Fußball-Verband hat vor vier Jahren seine erste Mädchenmannschaft in den Spielbetrieb geschickt. Heute besteht die Spielgemeinschaft Neustadt/Jößnitz/Erlbach aus drei Teams mit insgesamt 70 Spielerinnen – und die machen es den anderen sächsischen Vereinen so richtig schwer. Werden...
