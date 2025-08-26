International erfahrener Reiter gewinnt erstmals den Großen Preis von Lengenfeld

Insgesamt 5000 Zuschauer sind beim 64. Lengenfelder Reit- und Springturnier in höchsten Pferdesportgenuss gekommen. Wieso sich der Sieger des vierten Vogtland-Derbys einen noch schwierigeren Parcours wünscht.

Wie hochklassig besetzt der Große Preis von Lengenfeld war, zeigt schon, dass der Sieger in den letzten beiden Jahren das als schwerstes Springen der Welt zählende Hamburger Derby gewonnen hat. „Mein Pferd hat mit mir zum Glück schon sehr viele solcher Springen gewonnen, deshalb hatte ich mir natürlich den Sieg erhofft und dass das dann so...