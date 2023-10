Irfersgrün ist nicht aufzuhalten

Während der FC Fortuna Plauen in der Fußball-Vogtlandliga seine erste Saisonniederlage kassierte, holte der BSV innerhalb von zwei Tagen sechs Punkte. Dagegen reichte es für Titelfavorit Schöneck im Nachholspiel am Dienstag nur zu einem glücklichen Remis.

Mit seinen Saisonsiegen Nummer 6 am Sonntag und Nummer 7 am Dienstag hat der BSV Irfersgrün seine Ambitionen untermauert, an der Tabellenspitze der Fußball-Vogtlandliga zu bleiben. Am Sonntag gewann der BSV zu Hause vor 260 Zuschauern klar mit 4:1 gegen den FC Werda. Vorjahres- Torschützenkönig Robert Höfner hatte Irfersgrün...