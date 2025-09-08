Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Lichtensteins Chris Söllner (inks) greift hier im Sachsenpokalspiel die beiden Irfersgrüner Torschützen Franz Gündel und David Landmesser an.
Bild: Joachim Thoß
Lichtensteins Chris Söllner (inks) greift hier im Sachsenpokalspiel die beiden Irfersgrüner Torschützen Franz Gündel und David Landmesser an.
Lichtensteins Chris Söllner (inks) greift hier im Sachsenpokalspiel die beiden Irfersgrüner Torschützen Franz Gündel und David Landmesser an. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Irfersgrüner Führung verspielt: Verpasste Chancen im Sachsenpokal und Lichtensteins Doppelpack
Von Florian Wißgott
Trotz Halbzeitführung verlor der BSV am Sonntag gegen Ligakonkurrent SSV Fortschritt mit 2:3. Für die Sachsenklasse macht nun aber ein Neuzugang Mut.

Zwar sind die Irfersgrüner am Sonntag in der zweiten Runde des Fußball-Sachsenpokals gut in die Partie gekommen, allerdings auch nach sechs Minuten in Rückstand geraten: Die starken Lichtensteiner überraschten die Vogtländer nach einer Eingabe auf den freistehenden Günnel, der nur noch zum 0:1 einschieben musste.
