Irfersgrüner Führung verspielt: Verpasste Chancen im Sachsenpokal und Lichtensteins Doppelpack

Trotz Halbzeitführung verlor der BSV am Sonntag gegen Ligakonkurrent SSV Fortschritt mit 2:3. Für die Sachsenklasse macht nun aber ein Neuzugang Mut.

Zwar sind die Irfersgrüner am Sonntag in der zweiten Runde des Fußball-Sachsenpokals gut in die Partie gekommen, allerdings auch nach sechs Minuten in Rückstand geraten: Die starken Lichtensteiner überraschten die Vogtländer nach einer Eingabe auf den freistehenden Günnel, der nur noch zum 0:1 einschieben musste.