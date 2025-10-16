Irfersgrüner Trainer richtet emotionale Worte an verstorbenen Torhüter

Bevor am Samstagnachmittag das Derby SC Syrau gegen BSV angepfiffen wird, gibt es eine Schweigeminute für den verstorbenen Daniel Bergert.

Die Irfersgrüner Fußballer sind noch immer geschockt vom plötzlichen Tod ihres ehemaligen Torhüters Daniel Bergert. Vor dem Derby beim SC Syrau am Samstag (15 Uhr) soll es eine Schweigeminute geben. Auch darüber hinaus laufen Aktionen, um der Familie des Verstorbenen zu helfen.