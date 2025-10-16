Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Vor dem Derby SC Syrau gegen BSV Irfersgrün wird es eine Schweigeminute für den verstorbenen Daniel Bergert geben. BSV-Coach Denny Bleich sagt, es sei auch sonst „einiges in Bewegung, um seiner Familie zu helfen.“
Vor dem Derby SC Syrau gegen BSV Irfersgrün wird es eine Schweigeminute für den verstorbenen Daniel Bergert geben. BSV-Coach Denny Bleich sagt, es sei auch sonst „einiges in Bewegung, um seiner Familie zu helfen.“ Bild: BSV Irfersgrün/Facebook
Vor dem Derby SC Syrau gegen BSV Irfersgrün wird es eine Schweigeminute für den verstorbenen Daniel Bergert geben. BSV-Coach Denny Bleich sagt, es sei auch sonst „einiges in Bewegung, um seiner Familie zu helfen.“
Vor dem Derby SC Syrau gegen BSV Irfersgrün wird es eine Schweigeminute für den verstorbenen Daniel Bergert geben. BSV-Coach Denny Bleich sagt, es sei auch sonst „einiges in Bewegung, um seiner Familie zu helfen.“ Bild: BSV Irfersgrün/Facebook
Auerbach
Irfersgrüner Trainer richtet emotionale Worte an verstorbenen Torhüter
Von Laura-Louis Freimann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bevor am Samstagnachmittag das Derby SC Syrau gegen BSV angepfiffen wird, gibt es eine Schweigeminute für den verstorbenen Daniel Bergert.

Die Irfersgrüner Fußballer sind noch immer geschockt vom plötzlichen Tod ihres ehemaligen Torhüters Daniel Bergert. Vor dem Derby beim SC Syrau am Samstag (15 Uhr) soll es eine Schweigeminute geben. Auch darüber hinaus laufen Aktionen, um der Familie des Verstorbenen zu helfen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
06:54 Uhr
2 min.
Fußballvereine unter Schock: BSV Irfersgrün und TSV Crossen trauern um verstorbenen Torhüter
Zum Ende der Saison 2023/24 hatte Daniel Bergert (Zweiter von rechts) mit dem BSV Irfersgrün das Double im Vogtland bejubelt. Jetzt ist er im Alter von nur 42 Jahren verstorben.
Die Nachrufe auf Daniel Bergert haben am Montagabend große Anteilnahme in der Region ausgelöst. Er wird vielen nicht nur als Trainer oder Mitspieler fehlen, sondern auch als Freund.
Monty Gräßler
06.10.2025
2 min.
Fußball, Sachsenklasse: BSV Irfersgrün kämpft sich in hitziger Partie zurück
Ashraf Ghaleb (vorn) machte für Irfersgrün den 1:1- Ausgleichstreffer. Meeranes Fabian Erler bedrängt ihn hier bei seinem Torschussversuch.
Die Vogtländer sind im Heimspiel gegen Meerane nicht über ein 2:2 (1:1) hinausgekommen. Für Aufsehen sorgte zudem ein Vorkommnis auf dem Nebenplatz.
Laura-Louis Freimann
16:45 Uhr
3 min.
Prozess um Plauener Spielhallen-Raub: Angeklagter weint im Gerichtssaal – „es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe“
Am Freitag sprach das Landgericht Zwickau ein Urteil im Prozess.
Am letzten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von über drei Jahren. Danach soll der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt. Welches Urteil am Ende gefallen ist.
Jonas Patzwaldt
16:45 Uhr
1 min.
Bienenstöcke auf dem Dach der Zwickau Arcaden umgeworfen: 245.000 Bienen könnten sterben
Unbekannte haben sieben Bienenstöcke auf dem Dach der Zwickau Arcaden beschädigt.
Auf dem Dach der Zwickau Arcaden wurden sieben Bienenstöcke beschädigt. Der Vorfall könnte das Leben von rund 245.000 Bienen gefährden.
Sabrina Seifert
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel