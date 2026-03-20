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Immer gut besucht ist der Treuener Straßenlauf.
Immer gut besucht ist der Treuener Straßenlauf. Foto: Ramona Schwabe/Archiv
Immer gut besucht ist der Treuener Straßenlauf.
Immer gut besucht ist der Treuener Straßenlauf. Foto: Ramona Schwabe/Archiv
Plauen
Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das kommende Wochenende im Vogtland
Redakteur
Von Anika Zimny
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Bei den Judoka in Rodewisch und den Pausaer Ringern stehen am Samstag die Nachwuchstalente im Fokus. Zudem werden in Treuen schnelle Läufer gesucht und beim Volleyball in Oberlosa wird es emotional.

Die Drittliga-Handballer des SV 04 Oberlosa können am Wochenende ein Stück weit die Füße hochlegen, da sie kein Punktspiel zu bestreiten haben. Ansonsten aber sind die Teams der Region im Fußball, Handball, Volleyball und Wasserball vielfältig in den Heimspielen gefordert. Auch abseits des Mannschaftssports ist einiges geboten, „Freie...
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