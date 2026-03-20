Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das kommende Wochenende im Vogtland

Plauen
Bei den Judoka in Rodewisch und den Pausaer Ringern stehen am Samstag die Nachwuchstalente im Fokus. Zudem werden in Treuen schnelle Läufer gesucht und beim Volleyball in Oberlosa wird es emotional.
Die Drittliga-Handballer des SV 04 Oberlosa können am Wochenende ein Stück weit die Füße hochlegen, da sie kein Punktspiel zu bestreiten haben. Ansonsten aber sind die Teams der Region im Fußball, Handball, Volleyball und Wasserball vielfältig in den Heimspielen gefordert. Auch abseits des Mannschaftssports ist einiges geboten, „Freie...
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