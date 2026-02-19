MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf eine prall gefüllte Tribüne freuen sich die Zweitliga-Wasserballer des SVV Plauen wieder am Samstagabend.
Auf eine prall gefüllte Tribüne freuen sich die Zweitliga-Wasserballer des SVV Plauen wieder am Samstagabend. Bild: Oliver Orgs
Auf eine prall gefüllte Tribüne freuen sich die Zweitliga-Wasserballer des SVV Plauen wieder am Samstagabend.
Auf eine prall gefüllte Tribüne freuen sich die Zweitliga-Wasserballer des SVV Plauen wieder am Samstagabend. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das Wochenende im Vogtland
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Speziell unterm Plauener Hallendach ist Samstag und Sonntag jede Menge los. Und selbst der Kammlauf in Klingenthal soll stattfinden, allerdings in einer abgespeckten Version.

Wasserball: Am Samstag um 19 Uhr ist es so weit: Im heimischen Stadtbad bestreitet Wasserball-Zweitligist SVV Plauen gegen die SpVgg Laatzen das erste Heimspiel des Jahres. Nach mehreren Auswärtspartien freuen sich die Vogtländer, wieder vor heimischer Kulisse antreten zu dürfen. „Es ist immer etwas Besonderes, vor unseren Fans zu spielen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:06 Uhr
2 min.
3. Handball-Liga: Dem Oberlosaer Trainer platzt der Kragen
Symbolbild.
Beim ehemaligen Europapokalsieger Empor Rostock sind die Männer des SV 04 arg unter die Räder gekommen. Vor 800 Zuschauern war das Spiel zur Pause längst entschieden.
Rico Michel
20:19 Uhr
3 min.
Was die Festnahme von Andrew für die Monarchie bedeutet
Andrew wurde festgenommen, sein Bruder Charles sichert der Polizei seine Unterstützung zu.
Der frühere britische Prinz Andrew wird an seinem Geburtstag von der Polizei festgenommen. Das stürzt den britischen Adel in eine schwere Krise.
Patricia Bartos und Jan Mies, dpa
18.02.2026
4 min.
Tollkühne Ski-Springer im Erzgebirge: Im Auslauf ging es sogar über einen Bach und die Hauptstraße
 7 Bilder
Sportler André Helbig zeigt auf den Hang der ehemaligen Skischanze in Gahlenz.
Die Skischanze in Gahlenz bei Oederan war mehr als ein Sport-Ort – sie war ein Symbol für Pioniergeist und Gemeinschaftssinn. Einwohner und Turner hoben die Turnerschanze aus der Taufe.
Christof Heyden
10:42 Uhr
1 min.
Gelingt den Volleyballern aus Oelsnitz mit einem Sieg der Sprung auf Platz 4?
Symbolfoto: Pixabay
In der Regionalliga erwarten die VSV-Männer am Samstag in Plauen die zweite Mannschaft des GSVE Delitzsch. Beide Teams sind Tabellennachbarn.
Thomas Gräf
18.02.2026
4 min.
Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ in Döbeln: Nachträglicher Beschluss war rechtswidrig
Per Tieflader ging es für den Protestbus, den die Polizei zuvor beschlagnahmt hatte, am 7. Oktober von Chemnitz zurück nach Berlin.
Die Beschlagnahme des „Adenauer SRP+“-Busses im September 2025 in Mittelsachsen hat Folgen: Das Landgericht Chemnitz gibt dem „Zentrum für Politische Schönheit“ in einem zentralen Punkt Recht.
Manuel Niemann
20:01 Uhr
10 min.
Terrorprozess gegen „Sächsischen Separatisten“: Plan-Spiele für ein „viertes Reich“?
Im Prozess gegen die mutmaßliche Terrorgruppe „Sächsische Separatisten“ hat das Gericht in Dresden mehr als 60 Verhandlungstage angesetzt.
Scharfe Attacken, sich harmlos gebende Angeklagte: Im Verfahren gegen die „Sächsischen Separatisten“ in Dresden hat die Beweisaufnahme noch nicht begonnen, aber die Verteidigung spricht von einem „Schauprozess“. Der mutmaßliche Kopf will nur ein harmloser Fantast gewesen sein.
Tobias Wolf
Mehr Artikel