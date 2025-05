Irres Spiel in der Fußball-Sachsenklasse: Merkur Oelsnitz vergeigt in Überzahl den Sieg in der Nachspielzeit

In der Fußball-Sachsenklasse hatten die Vogtländer am Samstag in Mittweida in der 90. Minute deutlich mit 5:3 geführt. Doch in der zweiten und vierten Nachspielminute kassierten sie noch zwei Gegentreffer zum 5:5-Endstand.

Der SV Merkur Oelsnitz hat am Samstag in der Fußball-Sachsenklasse in einem wilden Spiel beim 5:5 in Mittweida einen Punkt geholt, nach dem Spielverlauf allerdings eher zwei verloren. Nach einem Tor von Wilson zum 5:3 für die Gäste hatten die mittlerweile nach einer roten Karte für MIttweida in Überzahl kickenden Sperken wie der absolut... Der SV Merkur Oelsnitz hat am Samstag in der Fußball-Sachsenklasse in einem wilden Spiel beim 5:5 in Mittweida einen Punkt geholt, nach dem Spielverlauf allerdings eher zwei verloren. Nach einem Tor von Wilson zum 5:3 für die Gäste hatten die mittlerweile nach einer roten Karte für MIttweida in Überzahl kickenden Sperken wie der absolut...