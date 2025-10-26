Ist die Jagd abgeblasen? Der VFC Plauen geht auch beim VfL Halle als Verlierer vom Platz

In der Fußball-Oberliga wollten die Plauener Meister werden und zurück in die Regionalliga. Die Realität: Am Sonntag kassierte man die nächste Niederlage, ein 0:3. Damit ist der VFC auf Platz 8 bereits elf Zähler von der Spitze weg.

Das wird wohl nix mit der Jagd auf den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga: Der VFC Plauen hat am Sonntag das nächste Spiel verloren, klar und deutlich mit 0:3 beim VfL Halle 96. Dabei sahen die mitgereisten Fans eine Kopie der Partie gegen Bautzen. Der VFC erspielte sich zahlreiche Chancen. Vor allem im ersten Spielabschnitt traten die...