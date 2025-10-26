Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Plauens Isaak Eichie (Mitte) sieht den Ball nicht, Halles Torwart war bereits geschlagen. Es war eine der vielen vertanen Chancen des VFC in Halbzeit 1. Bild: Ilong Göll
Plauens Isaak Eichie (Mitte) sieht den Ball nicht, Halles Torwart war bereits geschlagen. Es war eine der vielen vertanen Chancen des VFC in Halbzeit 1. Bild: Ilong Göll
Plauen
Ist die Jagd abgeblasen? Der VFC Plauen geht auch beim VfL Halle als Verlierer vom Platz
Von Ilong Göll
In der Fußball-Oberliga wollten die Plauener Meister werden und zurück in die Regionalliga. Die Realität: Am Sonntag kassierte man die nächste Niederlage, ein 0:3. Damit ist der VFC auf Platz 8 bereits elf Zähler von der Spitze weg.

Das wird wohl nix mit der Jagd auf den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga: Der VFC Plauen hat am Sonntag das nächste Spiel verloren, klar und deutlich mit 0:3 beim VfL Halle 96. Dabei sahen die mitgereisten Fans eine Kopie der Partie gegen Bautzen. Der VFC erspielte sich zahlreiche Chancen. Vor allem im ersten Spielabschnitt traten die...
