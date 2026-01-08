MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Foto aus erfolgreicheren Tagen: Sedat Gören (links) wurde am Donnerstagabend beurlaubt und jubelt künftig nicht mehr für den VFC Plauen.
Ein Foto aus erfolgreicheren Tagen: Sedat Gören (links) wurde am Donnerstagabend beurlaubt und jubelt künftig nicht mehr für den VFC Plauen. Bild: Karsten Repert
Ein Foto aus erfolgreicheren Tagen: Sedat Gören (links) wurde am Donnerstagabend beurlaubt und jubelt künftig nicht mehr für den VFC Plauen.
Ein Foto aus erfolgreicheren Tagen: Sedat Gören (links) wurde am Donnerstagabend beurlaubt und jubelt künftig nicht mehr für den VFC Plauen. Bild: Karsten Repert
Plauen
Jetzt also doch: Fußball-Oberligist VFC Plauen beurlaubt Trainer Sedat Gören
Von Karsten Repert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Anfang der Woche wollte Präsident Thomas Fritzlar die Personalie noch nicht kommentieren. Zum Trainingsauftakt am Donnerstagabend aber ist klar – es steht ein neuer, ganz bekannter Mann an der Seitenlinie.

Fußball-Oberligist VFC Plauen nimmt einen Trainerwechsel vor. Demnach haben sich die beiden Gremien des Vereins nach „Freie Presse“-Informationen dazu entschlossen, Cheftrainer Sedat Gören von seinen Aufgaben zu entbinden. Der Aufsichtsratsvorsitzende Gunter Reiher stellte dazu bereits am 8. Dezember 2025 fest: „Im Sport und erst recht im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:30 Uhr
2 min.
Dieses Hotel im Erzgebirge gehört zu den besten in Deutschland in Sachen Familienfreundlichkeit
Das Hotel „Am Bühl“ in Eibenstock ist Sachsens familienfreundlichstes Hotel.
Wo steht das beste Hotel mit Kinderbetreuung? Das wollte ein Internetportal wissen. Zur Auswahl standen 700 Familienhotels in 14 europäischen Ländern. Ein Haus im Erzgebirge schafft es sachsenweit auf Platz eins.
Heike Mann
14:33 Uhr
4 min.
Trainerwechsel beim VFC Plauen? Was dafür und was dagegen spricht
Das Foto vom November 2025 zeigt Sedat Gören beim Auswärtsspiel des VFC Plauen in Auerbach.
Beim Fußball-Oberligisten aus dem Vogtland sind die Tage von Sedat Gören offenbar gezählt. Der Präsident vermeidet eine klare Aussage. Die „Freie Presse“ liefert eine Analyse der aktuellen Situation.
Monty Gräßler
09.01.2026
2 min.
Trump: Nur mein Sinn für Moral kann mich zurückhalten
Er brauche kein internationales Recht, sagte US-Präsident Donald Trump der "New York Times". (Archivbild)
Setzt das internationale Recht Grenzen für Donald Trump? Der US-Präsident selbst fühlt sich nur von seinem Sinn für Moral eingeschränkt, wie er der "New York Times" offenbarte.
09.01.2026
1 min.
Macho mit Manko: Der BMW X5 beim TÜV (seit 2013)
Der X5 punktet bei Komfort, Fahrwerk und Bremsen: Die meisten Baujahre zeigen in der Hauptuntersuchung nur wenige Schwächen.
Das Oberklasse-SUV X5 trumpft bei der HU mit standfesten Bremsen auf - überraschend angesichts des hohen Leergewichts. Eine Marotte am Fahrwerk des auffälligen Autos sollte man indes im Blick haben.
Stefan Weißenborn, dpa
11.12.2025
4 min.
VFC Plauen: Wie sich der Präsident nach der Wiederwahl zum Thema Regionalliga äußert
Lennart Schorch, Petra Dick, Norman Zschach und Thomas Fritzlar (von links nach rechts) bilden für die nächsten drei Jahre den Vorstand des VFC Plauen.
Thomas Fritzlar geht beim Fußball-Oberligisten in seine dritte Amtszeit. Wie er die aktuelle Situation bewertet, bei welchem Thema er genau hinschauen will und wofür es eine freiwillige Umlage braucht.
Monty Gräßler
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
Mehr Artikel