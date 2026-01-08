Jetzt also doch: Fußball-Oberligist VFC Plauen beurlaubt Trainer Sedat Gören

Anfang der Woche wollte Präsident Thomas Fritzlar die Personalie noch nicht kommentieren. Zum Trainingsauftakt am Donnerstagabend aber ist klar – es steht ein neuer, ganz bekannter Mann an der Seitenlinie.

Fußball-Oberligist VFC Plauen nimmt einen Trainerwechsel vor. Demnach haben sich die beiden Gremien des Vereins nach „Freie Presse“-Informationen dazu entschlossen, Cheftrainer Sedat Gören von seinen Aufgaben zu entbinden. Der Aufsichtsratsvorsitzende Gunter Reiher stellte dazu bereits am 8. Dezember 2025 fest: „Im Sport und erst recht im... Fußball-Oberligist VFC Plauen nimmt einen Trainerwechsel vor. Demnach haben sich die beiden Gremien des Vereins nach „Freie Presse“-Informationen dazu entschlossen, Cheftrainer Sedat Gören von seinen Aufgaben zu entbinden. Der Aufsichtsratsvorsitzende Gunter Reiher stellte dazu bereits am 8. Dezember 2025 fest: „Im Sport und erst recht im...