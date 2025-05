Jetzt geht es ans Eingemachte: SV 04 Oberlosa kämpft im Relegationshinspiel zu Hause um den Klassenerhalt in der 3. Handball-Liga

Noch mindestens zwei Mal 60 Minuten Zeit haben die Handballer des SV 04 Oberlosa, um das letzte Ticket für die kommende Drittligasaison zu ergattern. Der Gegner in der Relegation ist ein alter Bekannter.

Nach dem Abschluss der regulären Saison in der 3. Handball-Liga und einer Woche Pause steht für den SV 04 Oberlosa nun die Relegation um den Klassenerhalt an. Das Hinspiel gegen den alten Rivalen vom HC Burgenland steigt am Samstag, 19 Uhr in der Plauener Kurt-Helbig-Sporthalle.