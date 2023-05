Jubel beim SV 04 Oberlosa: Handballer feiern die Vizemeisterschaft

Ausgerechnet in der Halle des Stadtrivalen wurde am Donnerstagabend der zweite Platz in der Endabrechnung klargemacht. Warum das Spiel kurzfristig verlegt wurde und was sich der Verein für nächste Saison vornimmt.

Es war ein grandioser Abend voller Emotionen. Sieben Plauener Spieler wurden am Donnerstag verabschiedet. Und beim 35:26-Heimsieg gegen den HBV Jena feierten 563 Zuschauer einen "Auswärtsbesucherrekord". Das letzte Heimspiel musste der SV 04 Oberlosa nämlich beim Erzrivalen austragen. Der HC Einheit Plauen überließ den Schwarz-Gelben einen ganzen... Es war ein grandioser Abend voller Emotionen. Sieben Plauener Spieler wurden am Donnerstag verabschiedet. Und beim 35:26-Heimsieg gegen den HBV Jena feierten 563 Zuschauer einen "Auswärtsbesucherrekord". Das letzte Heimspiel musste der SV 04 Oberlosa nämlich beim Erzrivalen austragen. Der HC Einheit Plauen überließ den Schwarz-Gelben einen ganzen...