Jubel beim VfB Auerbach: Sieg gegen den FC Erzgebirge Aue krönt das große Hallenturnier der Fußball-Talente

Auerbach
Das Kräftemessen mit großen Namen macht Jahr für Jahr den Reiz des dreitägigen Events in der Schlossarena aus. Diesmal gab es gleich am ersten Tag einen der emotionalen Höhepunkte zu erleben.
Die Nachwuchsfußballer des VfB Auerbach haben sich beim 7. Vogtland Hallenmasters in der Schlossarena am Wochenende mit drei Podestplätzen in den insgesamt vier Altersklassen gut aus der Affäre gezogen. „Auch wenn uns kein Turniersieg gelungen ist, sind wir mit den Platzierungen unserer Mannschaften angesichts der starken Konkurrenz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.