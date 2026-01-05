MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach dem Halbfinale gegen Erzgebirge Aue war der U 12 des VfB Auerbach die Freude anzusehen.
Nach dem Halbfinale gegen Erzgebirge Aue war der U 12 des VfB Auerbach die Freude anzusehen. Bild: VfB Auerbach
Nach dem Halbfinale gegen Erzgebirge Aue war der U 12 des VfB Auerbach die Freude anzusehen.
Nach dem Halbfinale gegen Erzgebirge Aue war der U 12 des VfB Auerbach die Freude anzusehen. Bild: VfB Auerbach
Auerbach
Jubel beim VfB Auerbach: Sieg gegen den FC Erzgebirge Aue krönt das große Hallenturnier der Fußball-Talente
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Kräftemessen mit großen Namen macht Jahr für Jahr den Reiz des dreitägigen Events in der Schlossarena aus. Diesmal gab es gleich am ersten Tag einen der emotionalen Höhepunkte zu erleben.

Die Nachwuchsfußballer des VfB Auerbach haben sich beim 7. Vogtland Hallenmasters in der Schlossarena am Wochenende mit drei Podestplätzen in den insgesamt vier Altersklassen gut aus der Affäre gezogen. „Auch wenn uns kein Turniersieg gelungen ist, sind wir mit den Platzierungen unserer Mannschaften angesichts der starken Konkurrenz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:35 Uhr
4 min.
Hallenmasters und Testspiel-Kracher: Das sind beim VFC Plauen und VfB Auerbach die Höhepunkte in der Winterpause
Das Foto aus dem Vogtlandderby in Auerbach zeigt VFC-Kapitän Valentin Sponer (vorne links) im Zweikampf mit VfB-Stürmer Tim Kaiser. 1906 Zuschauer sahen ein unterhaltsames und packendes 2:2.
Die vogtländischen Oberliga-Fußballer treffen im Januar auf mehrere Regionalligisten. Warum ein Spiel gegen den FSV Zwickau nicht zu Stande kam und ein Verein doppelt so oft aufläuft wie der andere.
Monty Gräßler
05.01.2026
2 min.
Autofahrer im Erzgebirge reiben sich die Augen – Lohnt sich das Tanken in Tschechien wieder?
Diese Preise galten am Montag gegen 9.30 Uhr an dieser Tankstelle in Annaberg-Buchholz.
Der erneute Anstieg der CO2-Steuer zum Jahreswechsel hat die Preise für Benzin und Diesel in Deutschland nach oben getrieben. Wie es jetzt jenseits der Grenze aussieht.
Kjell Riedel
16:30 Uhr
3 min.
Nur gegen den Chemnitzer FC verloren: Nachwuchskicker des BSC Freiberg überzeugen beim eigenen Turnier
Für die B-Junioren des BSC um Cyril Raebiger (M.) kam im Halbfinale gegen den CFC das Stoppzeichen.
Das Rennen um die Freiberger Silberstadtpokale ist eröffnet: 20 Teams kämpften bei den Turnieren der U 17 und der U 10 um die Trophäe – wobei die Gastgeber bekannte Namen hinter sich ließen.
Steffen Bauer
06.01.2026
2 min.
Maschinenbauer wollen junge Ingenieure mit KI-Kompetenz
Ohne KI sind die Job-Aussichten für junge Ingenieure mau.
KI-Kompetenzen werden für angehende Ingenieure im Maschinenbau immer wichtiger. Doch viele Unternehmen sehen Mängel in der Hochschulausbildung.
05.01.2026
5 min.
So lief das Testspiel des FC Erzgebirge Aue gegen Union Berlin: „Sollten es nicht überbewerten“
Anthony Barylla (r.) gegen Union-Angreifer Oliver Burke.
Der Fußball-Drittligist hat sich gegen den Bundesligisten wacker geschlagen. Am Ende gab es trotz eines ordentlichen Auftritts eine Niederlage. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
06.01.2026
2 min.
Letzte Chance "Spurfräse"? Prevc vor Tournee-Sieg
Domen Prevc ist der Sieg bei der Vierschanzentournee kaum noch zu nehmen.
In Bischofshofen steigt das große Tournee-Finale. Andreas Wellinger und Philipp Raimund sprechen über den designierten Gesamtsieger.
Mehr Artikel