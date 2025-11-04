Judo: ASV Oelsnitz glänzt mit viel Edelmetall im Erzgebirge

26 Nachwuchsjudoka des Vereins waren am Samstag beim Erzgebirgsrandori in Stollberg dabei. Sie brachten 17 Medaillen mit nach Hause.

Mit einer besonders großen Delegation von 26 Sportlern waren die Judoka des ASV Oelsnitz am Samstag beim Erzgebirgsrandori in Stollberg am Start. Dean Gruber (U 13), Luis Müller und Frida Roth (beide U11) überzeugten auf ganzer Linie und gewannen die Goldmedaille. Tolle zweite Plätze gingen nach beherzten Kämpfen an Max Simon, Philipp Schlott...