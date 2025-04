Judo: ASV Oelsnitz holt sechsmal Gold – JC Dynamo mit zwei ersten Plätzen

ASV-Athlet Richard Flechsig wurde beim Turnier um den Wisent-Pokal in Schleiz bester Techniker in der Altersklasse U 18. Sein Team belegte Rang 5 in der Gesamtwertung.

262 Teilnehmer aus 26 Vereinen und vier Bundesländern waren am Samstag in Schleiz beim Judo-Turnier um den Wisent-Pokal am Start. Der Wettkampf wurde in den Altersklassen U 11, U 13, U 15 und U 18 ausgetragen.