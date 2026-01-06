Judo: Gleich zwölf Talente des JV Ippon Rodewisch gehören zum Landeskader

Auerbach
Mit ihren Leistungen mischen die Judoka aus dem Vogtland in Sachsen immer wieder vorn mit. Das unterstreicht die Einstufung vom Landesverband.
Seine gute Nachwuchsarbeit hat der JV Ippon Rodewisch in den vergangenen Monaten einmal mehr unter Beweis gestellt. Die Leistungen der Talente aus dem Vogtland wurde vor kurzem auch durch den sächsischen Judoverband gewürdigt. Gleich zwölf Sportlerinnen und Sportler schafften dank ihrer sehr guten Wettkampfergebnisse und ihrem Trainingsfleiß...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.