Judo: Oelsnitzer Dynamo-Athletin erkämpft in Erfurt eine Silbermedaille

Pia Matthes unterliegt nur einer Rodewischer Sportlerin. Jenny-Cheyanne Sachs und Julius Heinze schafften es in hochkarätigen Wettkämpfen nicht aufs Siegertreppchen.

Bei zwei hochkarätigen Judo-Wettkämpfen am Wochenende in Erfurt waren Athleten des JC Dynamo Oelsnitz am Start. Beim internationalen Messe-Cup der AK U 16 ging unter 650 Teilnehmern Julius Heinze auf die Matte. In einer sehr starken Gruppe mit 57 Teilnehmern schied er jedoch nach einem Sieg und zwei Niederlagen aus. Beim 31. ega-Pokal mit 400...