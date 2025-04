Judo-Sachsenmeisterschaft: Zwei Titel bleiben in Rodewisch

Zweimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze hat der JV Ippon bei den Landestitelkämpfen der AK U 13 zu Hause behalten. Für drei Talente reichte es diesmal nicht zum Podestplatz.

Ihren diesjährigen Wettkampfhöhepunkt haben am vergangenen Wochenende die Judoka der Altersklasse U 13 in der Rodewischer Göltzschtalhalle absolviert. Insgesamt rund 200 Mädchen und Jungen aus den Bezirken Dresden, Leipzig und Chemnitz waren am Start und kämpften um die Landesmeistertitel.